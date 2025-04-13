Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

Muş ve Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Abone ol

Muş'ta dün gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı, parklar beyaza büründü.

Bitlis

Bitlis’te de kent merkezi ile Ahlat ve Tatvan ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışıyla Ahlat ilçesi beyaza büründü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ahmet Elmas, nisan ayında yağmur beklerken kar yağışına şaşırdıklarını belirtti.

Tatvan'da da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Vatandaşlar araçlarını, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Sürücülerden Şakir Yürek, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Abdurrahim Bozan da kar yağışıyla sıcaklığın düştüğünü ifade etti.