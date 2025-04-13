BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  SPOR

Gaziantep FK, geriden gelerek Hatayspor'u devirdi

Gaziantep FK, geriden gelerek Hatayspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u Halil Dervişoğlu’nun golüyle 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Konuk ekip kaleci Bekaj'ın kurtarışlarıyla farkı önlemeye çalışsa da sonuca etki edemedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Okereke'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 2-1

69.⁠ ⁠dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Boateng'in vuruşunda, topu kaleci Bekaj uzaklaştırdı.

83. dakikada taç çizgisinde rakibini çalımladıktan sonra kaleye yönelen Emre Taşdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü.

90. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasına ceza sahası sağında Ogün Özçiçek'in vuruşunda, kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'dan 10 kişiyle kritik galibiyet
Kayserispor'dan 10 kişiyle kritik galibiyet
Trabzonspor - Çaykur Rizespor / Canlı skor
Trabzonspor - Çaykur Rizespor / Canlı skor
Sivasspor - Fenerbahçe / Canlı skor
Sivasspor - Fenerbahçe / Canlı skor
Tartıştığı kız arkadaşını yaralayıp annesini öldürdü!
Tartıştığı kız arkadaşını yaralayıp annesini öldürdü!
Başlayan tartışma feci bitti! Konya'da kiracı dehşeti
Başlayan tartışma feci bitti! Konya'da kiracı dehşeti
Yağışlara mola! Sıcaklık arıyor, Meteoroloji'den son hava durumu tahmini İstanbul, Ankara, İzmir...
Yağışlara mola! Sıcaklık arıyor, Meteoroloji'den son hava durumu tahmini İstanbul, Ankara, İzmir...
Soba faciası! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Soba faciası! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
İş makinesi operatörünün akıllara durgunluk veren ölümü
İş makinesi operatörünün akıllara durgunluk veren ölümü
Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği F-16'ların ilki törenle karşılandı
Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği F-16'ların ilki törenle karşılandı
Stellantis ve Valeo Avrupa'nın yeniden üretilen ilk LED farını tanıttı
Stellantis ve Valeo Avrupa'nın yeniden üretilen ilk LED farını tanıttı
Sevilla'da başarısız sonuçlar sonrası Garcia Pimienta gönderildi
Sevilla'da başarısız sonuçlar sonrası Garcia Pimienta gönderildi
İBB soruşturmasında tutuklanan bazı kişiler farklı cezaevlerine sevk edildi
İBB soruşturmasında tutuklanan bazı kişiler farklı cezaevlerine sevk edildi