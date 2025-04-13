Gaziantep FK, geriden gelerek Hatayspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u Halil Dervişoğlu’nun golüyle 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Konuk ekip kaleci Bekaj'ın kurtarışlarıyla farkı önlemeye çalışsa da sonuca etki edemedi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Okereke'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 2-1
69. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Boateng'in vuruşunda, topu kaleci Bekaj uzaklaştırdı.
83. dakikada taç çizgisinde rakibini çalımladıktan sonra kaleye yönelen Emre Taşdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü.
90. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasına ceza sahası sağında Ogün Özçiçek'in vuruşunda, kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.