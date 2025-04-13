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Başlayan tartışma feci bitti! Konya'da kiracı dehşeti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başlayan tartışma feci bitti! Konya'da kiracı dehşeti

 Konya'dan son gelen haber kan dondurdu. Lokanta işleten kiracı, tartıştığı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldürdü.

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Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki lokantada kiracı Harun Ç. ile dükkan sahibi Muammer Tutar arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Ç. tüfekle Tutar'a ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Harun Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.

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