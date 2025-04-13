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İş makinesi operatörünün akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş makinesi operatörünün akıllara durgunluk veren ölümü

Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

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Araköy köyünde bulunan özel bir işletmeye ait kömür ocağında çalışma yapan iş makinesinin üzerine kaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinesi operatörü F.O'yu sıkıştığı araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede operatörün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

F.O'nun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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