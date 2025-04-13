BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Soba faciası! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Soba faciası! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

 Antalya’nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Abone ol

Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İş makinesi operatörünün akıllara durgunluk veren ölümü
İş makinesi operatörünün akıllara durgunluk veren ölümü
Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği F-16'ların ilki törenle karşılandı
Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği F-16'ların ilki törenle karşılandı
Stellantis ve Valeo Avrupa'nın yeniden üretilen ilk LED farını tanıttı
Stellantis ve Valeo Avrupa'nın yeniden üretilen ilk LED farını tanıttı
Sevilla'da başarısız sonuçlar sonrası Garcia Pimienta gönderildi
Sevilla'da başarısız sonuçlar sonrası Garcia Pimienta gönderildi
İBB soruşturmasında tutuklanan bazı kişiler farklı cezaevlerine sevk edildi
İBB soruşturmasında tutuklanan bazı kişiler farklı cezaevlerine sevk edildi
Uşak'te feci kaza karı koca hayatını kaybetti
Uşak'te feci kaza karı koca hayatını kaybetti
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
Gazzelileri Suriye'deki kamplara yerleştirme planı yürütülüyor iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Gazzelileri Suriye'deki kamplara yerleştirme planı yürütülüyor iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" 17 Nisan'da başlıyor
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" 17 Nisan'da başlıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Kadın hastalar için skandal mesajlar! O doktorlar hakkında flaş karar
Kadın hastalar için skandal mesajlar! O doktorlar hakkında flaş karar