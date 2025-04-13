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Kayserispor'dan 10 kişiyle kritik galibiyet

Kayserispor'dan 10 kişiyle kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı Cardoso’nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 36’ya yükseltti. Maçta İranlı stoper Hosseini kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kasımpaşa 39 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

50. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Karimi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Da Costa'nın şutunda, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda topu çeldi.

76. dakikada Kayserispor öne geçti. sağ kanattan Mane'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top önünde kalan Espinoza'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ceza sahası içerisinde Da Costa'nın Nurettin Korkmaz'a yaptığı müdahalenin faul olduğunu değerlendirerek golü iptal etti.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Kayserispor, 32. haftada zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise kendi sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

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