Bakan Tunç’tan Sevda Özkaya açıklaması: Sorumlular hakkında işlem başlatılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa’da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya’nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Tunç, sahipsiz hayvanlarla ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatarak, ihmali olanlara yönelik işlemlerin başlatılacağını vurguladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BAKAN TUNÇ'TA AÇIKLAMA

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

"GEREKLİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEKTİR"

Olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını ve otomobil sürücüsünün gözaltına alındığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu acı olay Hayvanları Koruma Kanunu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kanun çerçevesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi son derece önemlidir. Yasa gereği alması gereken önlemleri almayan, görevini ihmal edenlerle ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir."