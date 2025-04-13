Karadeniz derbisinde 3 puan Trabzonspor'un

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, Zubkov’un 15 ve 21. dakikalarda attığı gollerle evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Varesanovic'in kırmızı kart gördüğü mücadele sonrası bordo-mavililer puanını 39'a yükseltirken, Rizespor 34 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 4-1 kaybeden bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde ise hata yapmak istemiyor. Son 2 haftayı kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puan alarak lig sıralamasında rahat bir nefes almayı amaçlıyor.

Trabzonspor 2 - 0 Çaykur Rizespor

58'Zubkov'un ortasında Banza, kafayla topu ağlara gönderdi ancak VAR devreye girerek golü iptal etti.

56'Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Banza'nın vuruşu etkisiz kaldı.

50'Rizespor, ikinci yarının başında Trabzonspor kalesinde baskı kurmak istiyor. Trabzonspor ise hızlı ataklarla rakip kaleye gitmek istiyor.

46'İkinci yarı başladı.

Papara Park Stadı'nda ilk yarının son düdüğü çaldı.

36'Trabzonspor takımı Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

21' GOL! Sol kanattan ceza sahası yayı üstüne çıkarılan topa Zubkov, gelişini muhteşem vurdu ve topu ağlara gönderdi.

15' GOL! Zubkov, topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Malheiro'nun ceza sahasına çevirdiği topu Zubkov, sol ayağıyla ağlara gönderdi.

11' Trabzonspor sol kanattan çok etkili geldi. Mustafa'nın sol kanattan içeri çevirdiği topa son anda Taha Şahin dokunda ve topu kornere attı.

5' Olawoyin'in ceza sahasına çevirdiği topa Ali Sowe'dan önce Mustafa müdahale etti ve topu kornere attı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Nwakaeme, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Ali Sowe, Akintola