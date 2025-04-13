Fenerbahçe Sivas'ta zorlanmadı

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 71’e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 3’e indirdi. Tadic’in iki golle yıldızlaştığı mücadelede Sivasspor ise 31 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğünde tamamlandı. Mücadelede Sarı-lacivertli takımın gollerini 42'nci dakikada Anderson Talisca, 48 ve 90'ıncı dakikalarda Dusan Tadic attı. Sivasspor'un tek sayısını 57'nci dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indiren Fenerbahçe, puanını 71'e çıkardı. Ligde iki maç sonra yenilen Sivasspor ise 31 puanla ateş hattında kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor da deplasmanda Kasımpaşa ile çok kritik bir maça çıkacak.

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe

90'Maçta son düdük geldi, Fenerbahçe Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

90'GOL! Fenerbahçe, Tadic'in golüyle Sivas'ta skoru 3-1'e getirdi.

60'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Soldan ceza sahasına giren Talisca, çaprazdan pasını uzak direkteki Dzeko'ya yollamak istedi. Savunma araya girdi. Korner.

57'GOL! Sivasspor, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi, 2-1. Eflkan Bekiroğlu, orta alanın solundan topu kaleye doğru sürerek ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle harika bir şut çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

51'Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

50'Rey Manaj, ceza yayında Skriniar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

48'GOL! Fenerbahçe, Tadic'in golüyle Sivas'ta farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli takımda Dzeko, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahasında uygun durumda olan Tadic'e aktardı. Sırp yıldız düzgün vuruşla takımını rahatlatan golü attı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'Maçın sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın enfes frikik golüyle topu ağlara gönderdi. Kaleyi cepheden gören noktadan Talisca, sol ayağıyla çok şık bir frikik golüne imza attı.

38' Sağ kanattan çizgiye inen Efkan, ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Livakovic'te kaldı.

32' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına girdikten sonra pasını içeri çevirmek isterken yerde kaldı, oyun devam etti.

24' Tolga'nın savunma arkasına gönderdiği uzun mesafeli pasta Skriniar, topu kafayla kalecisi Livakovic'e gönderdi.

20' Sivasspor orta alandan kısa paslarla rakip yarı alana geçiyor.

Korner16' SON ANDA ALİ ŞAŞAL! Tadic'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Talisca, kafa vuruşunu yaptı. Ali Şaşal, topu dışarı çeldi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Fenerbahçeli oyuncular, rakip yarı alanda pas yapıyor.

11' Mert Müldür, rakip ceza yayının gerisinde Bekir Böke'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

9' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Ali Şaşal'da kaldı.

5' LİVAKOVİC! Sivasspor etkili geldi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Rey Manaj, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, sağına uzanarak topu harika çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Sivasspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko