Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan'ın sözleri mi?

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan isimler, Silivri’den Tekirdağ, Çorlu ve Kandıra gibi farklı şehirlerdeki cezaevlerine sevk edildi. Bu kararın, CHP’li Umut Akdoğan’ın Halk TV’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklularla avukatlar aracılığıyla haberleştiğini anlattığı açıklamalar sonrası alındığı düşünülüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan; Murat Ongun, Necati Özkan, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Serdal Taşkın, Çorlu cezaevi, Tekirdağ cezaevi ve Kocaeli Kandıra cezaevine sevk edildi.

Tutukluların uzak şehirlerdeki cezaevlerine sevk edilmeleri, savunma hakkı ihlali olarak değerlendirilirken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın canlı yayındaki sözlerinin bu kararın alınmasında pay sahibi olduğu düşünülüyor.

Akdoğan, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın çalışma ekibiyle iletişim halinde olduğunu gülerek Halk TV canlı yayınında anlattı.

GÜLE GÜLE ANLATTI: "AVUKATLAR ARACILIĞIYLA YAPILIYOR"

CHP'li Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. O notları avukata veriyor, Diyor ki, 'Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Resul Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın. Ondan sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor. O götürüyor Sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" dedi.

Bu sözlerin ardından birçok tutuklu farklı cezaevlerine nakledildi.

"GERİZEKALI" PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili Umut Akdoğan sessizliğini koruyor. Henüz bir açıklama yapmayan Akdoğan'ın X hesabından yaptığı son paylaşımın, "Yeminle siz gerizekalısınız… Ağır gerizekalı…" olduğu görüldü.