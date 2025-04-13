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Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 110 puanla takım sıralamasında Azerbaycan’ın ardından 2. oldu. Türkiye, kadınlar ve serbest stil dahil toplamda 14 madalya ile organizasyonu tamamladı.

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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil müsabakaları sona erdi.

Organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, 110 puan topladı. Önceki 2 yılın Avrupa şampiyonu milli grekoromen güreşçiler, Azerbaycan'ın (151 puan) arkasında takım sıralamasının 2. basamağında yer aldı.

Şampiyonada Kerem Kamal (63 kilo) altın, Hamza Bakır (130 kilo) gümüş, Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) bronz madalya elde etmişti.

Kadınlarda 5 gümüş, 2 bronz, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz, serbest stilde ise 2 bronz madalya elde eden Türkiye Milli Güreş Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 14 madalyayla (1 altın, 6 gümüş, 7 bronz) tamamladı.

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