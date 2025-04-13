Antalya Diplomasi Forumu'nda iletişim güvenliği vurgusu

Antalya Diplomasi Forumu 2025’te konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, Türkiye’nin iletişim güvenliği ve dezenformasyonla mücadele alanında geliştirdiği modelin bazı ülkeler tarafından benimsendiğini söyledi. Özdemir, kriz anlarında kamu otoritelerinin doğru bilgi aktarımını sağladığını ve bu sistemin yurtiçi ve yurtdışı olaylarda etkili biçimde kullanıldığını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

İLETİŞİMİN GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, moderatörlüğünü ABD'nin Louisville Üniversitesinden Stratejik İletişim Profesörü Karen Freberg'in yaptığı oturumda, ulusal ve uluslararası alanda iletişimin güvenliği, ekosistemi ve dezenformasyon konularında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de iletişim ekosisteminin, enformasyon akışının doğru bir şekilde sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca CİMER başta olmak üzere halkla ilişkiler, kamu diplomasisi alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.

"ÇEŞİTLİ ÜLKELER BİZİM MODELİMİZİN AYNISI KULLANILIYOR"

İletişim Başkanlığınca, iletişimin güvenliği sağlanırken herhangi bir noktada bilgi çarpıtması, yalan haber, dezenformasyon varsa bunların düzeltilmesi noktasında da adımlar atıldığını kaydeden Özdemir, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun önderliğinde dezenformasyonla mücadele birimi kuruldu. Bu modeli uluslararası anlamda da ihraç ettik, çeşitli ülkeler de bizim modelimizin aynısı kullanılıyor." diye konuştu.

Olası bir kriz ortamında, kamu otoritelerinin bir koordinasyon içinde doğru bilgiyi aktardığını dile getiren Özdemir, iyi bir cevap verebilme mekanizmaları oluşturduklarını, hızlı koordinasyon sağladıklarını anlattı.

Özdemir, bu sistem sayesinde Türkiye'deki deprem, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlar konularında doğru bilgi akışını sağladıklarını aktardı.