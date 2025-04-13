Trump duyurdu: Talimatımla ABD ordusu Somali'yi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Somali'ye yönelik askeri operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini belirterek, ABD ordusunun teröristleri bulup harekete geçeceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir mesajda kendisinin talimatıyla ABD ordusunun Somali'yi vurduğunu duyurdu.

Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

TRUMP'TAN SOMALİ HALKINA ÇAĞRI

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." dedi.