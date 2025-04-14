Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Başakşehir'de düzenlenen operasyonda toplam 880 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalandı. Bakan Ali Yerlikaya operasyonu yapan polisleri tebrik etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonda 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."