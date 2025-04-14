BIST 9.381
DOLAR 38,02
EURO 43,45
ALTIN 3.954,13
HABER /  GÜNCEL

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Başakşehir'de düzenlenen operasyonda toplam 880 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalandı. Bakan Ali Yerlikaya operasyonu yapan polisleri tebrik etti.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Operasyonda 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Denizli'de miras kavgası! Kardeşi ve yengesini öldürdü
Denizli'de miras kavgası! Kardeşi ve yengesini öldürdü
AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde deprem oldu
AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde deprem oldu
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
Eşini öldürüp 112'yi aradı! Kars'ta dehşet
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti
Ankara'da dehşet! Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü!
Ankara'da dehşet! Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü!
İzmir’de balıkçı barınağında korkutan yangın
İzmir’de balıkçı barınağında korkutan yangın
Türkiye ve Irak'tan teröre karşı ortak bildiri
Türkiye ve Irak'tan teröre karşı ortak bildiri
Trump duyurdu: Talimatımla ABD ordusu Somali'yi vurdu
Trump duyurdu: Talimatımla ABD ordusu Somali'yi vurdu
Netanyahu: Yair, gerçek bir siyonist
Netanyahu: Yair, gerçek bir siyonist
Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu
Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu
Dört ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara
Dört ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara