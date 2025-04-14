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Denizli'de miras kavgası! Kardeşi ve yengesini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de miras kavgası! Kardeşi ve yengesini öldürdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Korkunç olayın nedeni ise miras...

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 Şerif Ali A. (55), miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi Süreyya A'nın (50) evine gitti.

Evin önünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerif Ali A. yanındaki tüfekle, kardeşi Süreyya A. ile yengesi Zennur A'yı otomobile bindiği sırada vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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