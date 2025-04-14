Ankara'da dehşet! Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü!

Ankara’nın Sincan ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç, eski eşinin erkek arkadaşı İ.B’yi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Abone ol
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Sincan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç, boşandığı eşi P.İ'nin erkek arkadaşı İ.B'yi silahla vurdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli, H.Ç. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.