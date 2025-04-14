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Kabine toplanıyor, masadaki sıcak başlıklar neler?

Kabine toplanıyor, masadaki sıcak başlıklar neler?

KABİNE Toplantısı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de yapılması bekleniyor. 

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Bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirileceği Kabine toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki son durum da ele alınacak konuların başında geliyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca hafta sonu binlerce uluslararası katılımla Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok mevkidaşıyla bir araya geldi. Kabine’de bu toplantılara ilişkin değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI

İmralı’dan terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından bu çağrının yansımaları ile ‘Terörsüz Türkiye’ için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terör örgütü nasıl silah bırakacak, PYD/YPG bu süreçte nasıl bir yol izleyecek,  süreç nasıl gözlemlenecek gibi konular konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe’de kabul etmişti. Bu toplantının da Kabine’de gündeme gelmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomiye de ayrı bir başlık açılacağı belirtiliyor. Ekonomideki son durum, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine’nin öncelikli gündeminde yer alıyor. 

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