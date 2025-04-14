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MASAK raporundaki rakamlar sızdı bakın kime ne kadar para yatırılmış

MASAK raporundaki rakamlar sızdı bakın kime ne kadar para yatırılmış

CHP Kurultayı’nda 55 kişiye para verildiği iddiaları vardı. Raporda ismi geçen isimlerden bazılarının hesabına ne kadar yattığına dair medyaya bilgiler sızdı. İsmail Saymaz’a 8.2 milyon, Şaban Sevinç’e 521 bin TL yatırıldığı öğrenildi.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında MASAK, 55 kişinin hesap hareketlerini inceledi. 16'sında kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit yatırma işlemi olduğu tespit edildi.

Aylık olağan dışı nakit yatırılan hesaplar arasında, İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.

Kime ne kadar para yatırıldı?

-Eda Ezgi Yıldız'ın hesabına 890 bin 975 lira,
-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hesabına 7 milyon 383 bin 599 lira,
-Gazeteci İsmail Saymaz'ın hesabına ise 8 milyon 213 bin 593 lira, 
-Şaban Sevinç'e 521 bin 732 lira,
-Belediye meclis üyelerinin hesaplarına 10 milyon lira ila 350 bin lira

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