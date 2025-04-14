Böyle anne olmaz olsun! Hem bebeğini hem kendini paylaştı, bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada bir kadın bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini paylaştı. İnfiale neden olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık annenin gözaltına, bebeğin ise devlet korumasına alındığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir kadının, bazı sosyal medya platformlarında bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır.

Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.