Milli sporcu Ali Efe Güneş'ten skandal mesajlar! Küçük kızlara iğrenç teklifler

Sosyal medya platformu TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan milli sporcu Ali Efe Güneş'in yaşça küçük kızlara attığı skandal mesajlar ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan mesajları okuyanlar dehşete düştü.Abone ol
TikTok'ta 2.4 milyon takipçisi bulunan milli sporcu Ali Efe Güneş'e ait olduğu iddia edilen mesajlar sosyal medyada yayıldı. 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisi Güneş'in yaşça küçük kızlara attığı mesajların içeriği dehşete düşürdü.
CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Cinsel içerikli mesajlara yanıt alamayan genç sporcunun tehditler savurduğu görüldü.
ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?
Ali Efe Güneş 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Öte yandan 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etti.