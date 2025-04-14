AFAD 2025 yılı deprem haritasını yayınladı işte fay hattına uzak güvenli iller

2025 yılına ait güncellenmiş Türkiye'deki deprem fay hatlarını gösteren harita yayınlandı. AFAD deprem haritasına göre bu illerin sayısı çok fazla değil.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan deprem bölgeleri haritası, derecelerine göre riskli bölgeleri ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. AFAD deprem haritasında 1. derece ile deprem riskinin en yüksek olduğu iller arasında Çanakkale'den Hakkari'ye kadar bir çok il bulunuyor. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesindeki bir çok il 3. derece deprem riski ile kısmen rahat olsa da en güvenli il sayısı hayli az.

En güvenli iller

AFAD haritasında deprem riskinin en düşük olduğu şehirler 4. ve 5. derece olarak gösteriliyor. Bu illerin sayısı da çok değil. O iller şunlar;

Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Kilis, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, Sivas'ın bir kısmı, Artvin, Giresun, Edirne, Kastamonu, Mardin, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Zonguldak

Fay hattına uzak iller

Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek bölgeler arasında:

Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta.

Zonguldak: 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz'in güvenli bölgeleri arasında.

Akdeniz'deki güvenli iller

Bazı bölgeler deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi.

Antalya: Zemin yapısına göre ilçeler değişiyor.

Artvin: Sahil ilçeleri riskli ama iç kesimleri daha güvenli.