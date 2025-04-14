Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölenler var

1 milyon lirası olanın kazandığı faiz inanılmaz! İşte ne yüksek faiz veren bankalar

Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3,7 milyon lira "çevre" cezası

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