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Lazio-Roma derbisinde çıkan olaylarda 13 polis yaralandı

Lazio-Roma derbisinde çıkan olaylarda 13 polis yaralandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan ve 1-1 sona eren Lazio-Roma derbisi öncesinde çıkan olaylarda 13 polisin yaralandığı bildirildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda ligi bitirme hedefindeki iki rakibin 32. haftadaki mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, karşılaşma öncesinde stat çevresindeki olaylar İtalya'da gündem oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, maç öncesi yaklaşık 500 kişilik Roma taraftarı, Lazioluların bulunduğu yere gitmek istedi. Laziolular da Romalıların bulunduğu yere gitmek için harekete geçince güvenlik güçleri, taraftarların karşı karşıya gelmesine engel oldu.

Bu sırada bir grup Lazio taraftarları polisle çatıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği olaylarda bazı taraftarlar da güvenlik güçlerine şişe, meşale ve çevredeki restoranın sandalyelerini attı. Olaylar esnasında 13 polisin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, derbide çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin farklı kentlerinde ve son olarak da başkent derbisinde polise yönelik şiddetin eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu ve bu konuda daha fazla tedbir almaya kararlı olduklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Sporla hiçbir ilgisi olmayan kentsel şiddet sahneleri. Bunlar taraftar değil, suçludur. Yaralı polislerimize dayanışmamı belirtiyorum." ifadesini kullandı.

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