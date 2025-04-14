ATM'lerde para çekme limiti değişti! İşte banka banka yeni limitler
Kurban Bayramı yaklaşırken artan nakit ihtiyacına hazırlanan bankalar, ATM işlem limitlerinde güncellemeye gitti. Özel bankalar ücretsiz para çekme limitlerini yeniden belirlerken, kamu bankalarının da benzer adımlar atması bekleniyor.
Kurban Bayramına az bir zaman kala artan nakit ihtiyacına hazırlanan bankalar, ATM işlem limitlerinde değişikliğe gitti. Geçtiğimiz hafta çok sayıda özel banka ücretsiz para çekme limitinde güncellemeye giderken, yakın zamanda kamu bankalarının da benzer adımlar atması bekleniyor.
NAKİT İHTİYACI ARTTI, BANKALAR HAREKETE GEÇTİ
Alışverişlerin büyük çoğunluğu kartlar üzerinden gerçekleştirilse de, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların nakit talebi artış gösterdi. 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde, özellikle kurbanlık alımları için nakit ihtiyacı bankacılık sektörünü harekete geçirdi.
Bu doğrultuda bazı bankalar, ATM’lerden yapılan ücretsiz para çekme limitlerini güncelleyerek hazırlıklara başladı. İş Bankası, DenizBank ve Akbank gibi önde gelen özel bankalar, müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla limitlerini yukarı yönlü revize etti. Bu adımların kısa sürede tüm bankalara yayılması bekleniyor.
ATM’LERDE YENİ LİMİTLER DEVREYE ALINDI
Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası, uzun süredir 10 bin TL olarak uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Segment ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası ise ücretli olarak nakit çekimi gerçekleştirebilir." ifadelerine yer verildi.