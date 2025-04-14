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Çocuklarda 6 hastalık için tek aşı uygulaması başladı

Çocuklarda 6 hastalık için tek aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, difteri, boğmaca ve tetanoza karşı uygulanan beşli karma aşıya Hepatit B’nin de eklendiğini açıkladı. Bakan, aşıların bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayarak, güncel aşı takvimine uyulması çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, çocukluk dönemi aşı takvimine yönelik önemli bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Memişoğlu, difteri, boğmaca ve tetanoza karşı koruma sağlayan beşli karma aşıya artık Hepatit B aşısının da eklendiğini açıkladı.

Aşının halk sağlığındaki yerini vurgulayan Memişoğlu, “Bugün birçok ölümcül bulaşıcı hastalığın görülmemesinin temel nedeni yaygın aşılama programlarımızdır. Aşılar, insanlığı salgın hastalıklara karşı koruyan en etkili tıbbi uygulamalardan biridir.” dedi.

Memişoğlu, yapılan düzenlemeyle aşı takviminin daha da güçlendirildiğini belirterek, vatandaşlara güncel aşı takvimine uymaları çağrısında bulundu. Ayrıca, yaşam süresinin uzamasında aşıların oynadığı kritik role dikkat çekerek, çocuk felci, difteri ve çiçek hastalığı gibi hastalıkların Türkiye’de görülmemesinin en büyük nedeninin aşılama olduğunu vurguladı.

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