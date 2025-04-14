Sivasspor'un pankartı gündem oldu! Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sivasspor'un "Doğal olan normal doğum" pankartına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Memişoğlu pankartın normal olduğunu söyleyip, "Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor?" sorusunu sordu.

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Normal doğuma teşvik kampanyaları futbol sahalarına da yansıdı. Sivasspor, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı bir pankartla çıktı. Söz konusu pankart sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşımlarda pankartın cinsiyetçi ve bilimsellikten uzak olduğu savunuldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Bakan Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları "Doğal olan normal doğum" pankartıyla ilgili gelen soruya Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" cevabını verdi.