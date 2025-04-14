"Bıçak parası" istediği iddia edilen öğretim üyesi hakkında karar verildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğünce, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastadan "bıçak parası" istediği iddia edilen öğretim üyesinin görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde görev yapan bir öğretim üyesinin, hastadan "bıçak parası talebinde bulunduğu" iddialarına ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

"Söz konusu iddiaların, üniversitemizin etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca konunun adli makamlarca da soruşturulduğu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan yasal sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle Üniversitesi olarak sağlık hizmeti sunulan bir kurumda hiçbir şekilde etik dışı davranışlara, hasta haklarının ihlaline ya da kamu güvenini zedeleyici uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildiririz. Üniversite yönetimi olarak, sürecin hem idari hem adli boyutunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve benzer durumlara karşı sıfır tolerans politikamızın devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

DÜ Rektörlüğünce dün, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir doktorun hastadan "bıçak parası" istediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Öte yandan, hasta B.Ö tarafından, kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. B.V.Ü. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.