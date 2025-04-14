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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemlerine tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel’in geldiği nokta tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır." ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti:

"Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil.

Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.

Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu."

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