Cinsel içerikli mesajlar iddiası! Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı!
Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Öte yandan Güneş'in sosyal medya platformu TikTok'ta 2,4 milyon takipçisi olduğu görüldü.
Ali Efe Güneş kimdir?
Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır.
2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir .