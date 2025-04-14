Antalya'daki acı olay! Kayınvalide, gelin ve torunun cenazeleri teslim alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle hayatlarını kaybeden kayınvalide, gelin ve torunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

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Ova Mahallesi'nde dün sobadan sızan karbonmonoksitten yaşamını yitiren aynı aileden Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat (34) ve torunu Emir Kaan Arat'ın (8) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayda annesini, eşini ve çocuğunu kaybeden Ramazan Arat ve yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde üzüntü yaşadı.

Cenazeler, ikindi namazında Kaş Akörü Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilecek.

Karbonmonoksitten etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Olay: Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulmuş, ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı aileden Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlenmişti.