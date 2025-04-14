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Gazze’de can kaybı 50 bin 983’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 50 bin 983’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 983’e, yaralıların sayısı ise 116 bin 274’e yükseldi. Son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybederken, bölgede insani kriz derinleşiyor.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 983’e, yaralananların sayısı ise 116 bin 274’e ulaştı. Son 24 saatte gerçekleştirilen bombardımanlarda 39 kişi yaşamını yitirirken, 118 kişi de yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son ölümlerden birinin enkazdan çıkarılan bir kişinin cansız bedeni olduğu belirtildi. İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozarak yeniden yoğun bombardımana başlamasının ardından geçen süreçte ise 1.613 kişi hayatını kaybetti, 4.233 kişi yaralandı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana geçen altı aydan uzun sürede yaşanan ağır sivil kayıplar, uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen devam ediyor. Yoğun hava saldırıları ve kara operasyonları sonucu Gazze’de sivil altyapı büyük ölçüde tahrip olurken, insani kriz de her geçen gün derinleşiyor.

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