Erbakan: Milletimiz, Milli Görüş gelmesi lazım diyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl’de yaptığı konuşmada hem iktidara hem de muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Türkiye’de yoksulluğu bitirecek tek çözümün “Milli Görüş” olduğunu belirten Erbakan, “Ne AK Parti ne CHP bu sorunu çözebilir. Çare Yeniden Refah’tır” dedi.

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Eğitimden aile yapısına, yasaların millileştirilmesinden medya düzenlemesine kadar kapsamlı reform vaadinde bulunan Erbakan, “Manevi kalkınmayla birlikte yerli ve milli yasalar çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bingöl'deki 3. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, AK Parti ve CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, Türkiye'nin yoksulluk sorununu çözebilecek tek görüşün "Milli Görüş" olduğunu vurguladı. Erbakan, partisi olarak "Milli Kaynak Paketleri" ile 150 milyar dolar kaynak yaratmayı hedeflediklerini belirtti ve ülkenin faiz yükünden kurtulmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Erbakan, milletin kendilerine gösterdiği güvene ve teveccühe layık olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yoksulluğu önlemek bakımından AK Parti iktidarından da bir ümit yoktur, ana muhalefet partisi CHP'den de bir ümit yoktur. Sakın ha sakın çarenin CHP olduğunu düşünmeyesiniz. Ne CHP bunu çözebilir ne AK Parti bunu çözebilir. Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak olan tek bir görüş vardır o görüşün adı da ‘Milli Görüş’tür. ‘Milli Kaynak’ paketlerimizi devreye sokacağız. Partimizin ARGE Başkanlığı bu ‘Milli Kaynak Paketleri’ kitabını hazırladı. Borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak. Ortaya koyacağımız imkanlarla aynen Erbakan Hocamız gibi denk bütçe yapacağız. Denk bütçeyi yapınca da bu ülkeyi yıllık 2 trilyon lira faiz ödemesinden kurtaracağız inşallah. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan, israftan kurtarılan trilyonlar ve ‘Milli Kaynak Paketleri’ ile üretilecek olan trilyonlarla bu imkanı getireceğiz. Aynen Erbakan Hocamız gibi dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesini arttırmakta kullanacağız. İşçiye, memura, emekliye Erbakan Hocamız gibi biz de gelir gelmez yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 maaş zamlarını yapacağız, bu millete nefes aldıracağız."

"TÜRKİYE İYİYE GİTMİYOR DEMEK, ONLARIN YAPTIKLARINI ELEŞTİRMEK YASAK"

Yasaklar konusunda iktidarın tutarsızlık sergilediğini söyleyen Erbakan, medyaya ve siyasilere uygulanan baskıyı eleştirdi:

"Evet başörtüsü yasağını, imam hatip ve inanç özgürlüğüyle ilgili yasakları kaldırdılar. Bununla ilgili herkesten çok biz seviniriz ve kim yaparsa yapsın teşekkür ederiz. Ancak sadece bu değil. Bunları ortadan kaldırdılar ama kendilerine muhalif en ufak bir sese dahi fırsat vermediler. Gazeteciler, siyasetçiler, genel başkanlar hapiste. Daha geçtiğimiz olaylarla ilgili RTÜK’ün muhalif kanallara kestiği cezaları gördünüz. 'Türkiye iyiye gitmiyor' demek, onların yaptıklarını eleştirmek yasak."

"MİLLETİMİZ, MİLLİ GÖRÜŞ GELMESİ LAZIM DİYOR"

Fatih Erbakan, milletin değişim talebinin Yeniden Refah Partisi çatısında birleştiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Milletimiz üç tane önemli karar vermiş durumdadır. Birincisi, mevcut durumdan rahatsız olduklarına dair karar. İkincisi, artık millet bir değişim istiyor. Milletimiz adaletsizlikten, rantiyecilerden bıkmış ve usanmış. Milletimiz, Erbakan Hocamızın hizmetlerini hatırlıyor ve değişim yapıldığı zaman yerine Milli Görüş gelmesi lazım diyor. Üçüncü karar ise milletimiz Milli Görüş’ün gelmesi için Yeniden Refah Partisine koşmaları gerektiğini biliyor."

"YERLİ VE MİLLİ YASALAR ÇIKARTACAĞIZ"

Maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürümesi gerektiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Maddi kalkınma hamlelerimizle beraber manevi kalkınma hamlelerini de beraber yürüteceğiz. Eğitimin ve müfredatın ıslah edilmesi: Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar, dört helalin beş haramdan büyük olduğunu da bilen nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi ortaya koyacağız. Medyanın ıslah edilmesi: Gündüz kuşağı yayınlarıyla, akşam dizileriyle ahlakı ifsad eden bu medyanın yeniden düzenlenmesini ve değerlerimize uygun yayınlar yapmasını sağlayacağız. Ailenin korunması: Boşanmayı kolaylaştıran, evlenmeyi zorlaştıran yasaları düzenleyeceğiz. 6284, süresiz nafaka, zinanın suç olmaktan çıkması… Batıdan ithal, bizim değerlerimize uygun olmayan yasaları ıslah edeceğiz. Yerli ve milli yasalar çıkartacağız."