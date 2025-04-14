Altın fiyatları düşer mi diye bekleyenler ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez diyor ki...

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken Ocak 2025'ten bu güne Türkiye'de yatırımcısına yüzde 34 kar ettirdi. Peki altın fiyatları bundan sonrasında nasıl olur, düşüş ihtimali var mı? Altına hücumu analiz eden ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez bakın ne diyor...

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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, internet hesabından altın fiyatlarını analiz etti. Altın fiyatlarındaki çılgın rakamları 'Altına hücum' başlığı ile özetleyen Mahfi Eğilmez, düşüş beklemiyor. Mahfi Eğilmez'e göre altındaki yükseliş devam edecek. İşte Eğilmez'in altın ile ilgili analizi:

Türkiye'deki altın yatırımcısı daha çok kazandı çünkü...

"Dünyada altının ons (1 Troy Ons = 31,1035 gram) fiyatı 2025 yılına başlarken 2.606 Dolardı. Bugün 3.237 Dolar. Demek ki üç buçuk ayda yüzde 24 değer kazanmış. Türkiye’de altının gram fiyatı 2.960 TL idi. Bugün 3.960 TL. Demek ki üç buçuk ayda Türkiye’de gram altın yüzde 34 değer kazanmış. Buna göre Türk altın yatırımcısı mesela Amerikalı altın yatırımcısına göre 10 puan daha yüksek getiri elde etmiş. Bunun nedeni USD/TL kurunun yılbaşından bu yana TL aleyhine yüzde 7,5 düşmesi (Türk Lirasının Dolara karşı değer kaybetmesi.) Amerikalı altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanırken Türk altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanmaya ek olarak Türk Lirası değer kaybettiğinde ek olarak kazanıyor.

Altın belirsizlikte değer kazanıyor

Altının değer kazandığı dönemler belirsizliklerin arttığı dönemler. Dünyada belirsizlikler ne kadar artmışsa altına dönüş o kadar artıyor ve sonuçta altına talep arttığı için de altın fiyatları yükseliyor.

(...) 2025 yılı belirsizliklerin azalacağı bir dönem olacağı tahmin edilirken tam tersi gelişmelerle başladı. Belirsizlik endeksi son olarak grafiği ilk çeyreği gösteriyor. İkinci çeyrek, Trump yönetiminin yarattığı gümrük vergileri karmaşasıyla başladı. O nedenle ikinci çeyreğin belirsizlik endeksi muhtemelen daha da yüksek çıkacak. Bu yaklaşımlar altına olan talebi ve dolayısıyla altın fiyatlarını yükseltiyor.

Altına hücum düşüş beklenmiyor

ABD'nin Çin dışındaki ülkelere uygulayacağını açıkladığı gümrük vergilerinden 90 gün süreyle vazgeçmesi ve Çin'e karşı uygulayacağı gümrük vergisi oranlarını akıllı telefonlar ve bilgisayarlar ithalatı için eski durumuna getirmesi belirsizlik endeksinde biraz olsun yumuşama ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu gelişme altına olan talebi de biraz dengeleyebilir. Türkiye ile ilgili henüz bir siyasal yumuşama ortamı oluşmadığı için altın talebinde düşüş bekleyecek bir ortam henüz oluşmuş görünmüyor.