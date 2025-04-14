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Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Yeni gelişme...

Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Yeni gelişme...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuğu oyun alanına almadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre, Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuğun işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadığı iddiası üzerine "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcıya ifade verdikten sonra çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "yurt dışına çıkış yasağı" ile "belirli günlerde imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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