BIST 9.457
DOLAR 38,06
EURO 43,10
ALTIN 3.928,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas Valiliği'nden zirai don açıklaması

Sivas Valiliği'nden zirai don açıklaması

Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir" denildi.

Abone ol

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin, başta meyve üreticileri olmak üzere tarım alanlarında zirai dona neden olduğu belirtildi.

Gece saatlerinde sıfırın altında 4 ile 15 derece arasında seyreden hava sıcaklığının özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olduğu aktarılan açıklamada, "Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik ekiplerince sahada tespit ve raporlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, tarla bitkileri ürünlerinde önemli bir zarar görülmemiştir. Devletimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi son yılların en büyük zirai don olayı sonrasında da çiftçimizin emeğini ve alın terini korumak, üretimin devamlılığını sağlamak adına, üreticilerimizin yanında yer almayı sürdürecektir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle zirai don riskinin devam ettiğini hatırlatarak, üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bütün meyveler dondu felaket çok büyük! Kayısı, üzüm, ceviz, elma hepsini unutun
Foto Galeri Bütün meyveler dondu felaket çok büyük! Kayısı, üzüm, ceviz, elma hepsini unutun Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erbakan: Milletimiz, Milli Görüş gelmesi lazım diyor
Erbakan: Milletimiz, Milli Görüş gelmesi lazım diyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açık, OVP hedefimizin altında gerçekleşebilir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açık, OVP hedefimizin altında gerçekleşebilir
Altın fiyatları düşer mi diye bekleyenler ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez diyor ki...
Altın fiyatları düşer mi diye bekleyenler ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez diyor ki...
Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Yeni gelişme...
Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Yeni gelişme...
Trabzonspor, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' ismini verdi
Trabzonspor, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' ismini verdi
"Dört büyükler"in 9 aylık zararı dudak uçuklattı! En fazla zarar eden Trabzonspor oldu
"Dört büyükler"in 9 aylık zararı dudak uçuklattı! En fazla zarar eden Trabzonspor oldu
Muğla'da denize düşen kişinin cesedi bakın nerede bulundu
Muğla'da denize düşen kişinin cesedi bakın nerede bulundu
Alman basını yazdı! Trump Erdoğan'la görüştü fikri değişti
Alman basını yazdı! Trump Erdoğan'la görüştü fikri değişti
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir
Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir
Cinsel içerikli mesajlar iddiası! Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı!
Cinsel içerikli mesajlar iddiası! Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı!
Antalya'daki acı olay! Kayınvalide, gelin ve torunun cenazeleri teslim alındı
Antalya'daki acı olay! Kayınvalide, gelin ve torunun cenazeleri teslim alındı