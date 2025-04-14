Bütün meyveler dondu felaket çok büyük! Kayısı, üzüm, ceviz, elma hepsini unutun
TÜRKİYE Nisan ayında gelen kar ile son yılların en büyük don felaketine maruz kaldı. Bu yıl pazarda meyve fiyatları çıldıracak. Zira çağlalar dalında dondu. Kayısı, üzüm, şeftali, elma ve daha bir çok meyveyi bu yıl bulamayabiliriz!
Türkiye genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don bu yıl çarşı pazarı yakacak. Başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler dondan etkilendi.
Nisan ayında gelen kar felaket getirdi. Son yılların en büyük don felaketi yaşanıyor. Erikten vişneye, kayısıdan hurmaya kadar bir çok meyve don sebebiyle bu yıl tezgahlara gelemeyecek. İşte il il yurttan gelen don raporu:
Malatya'da kayısılar dondu : Zirai don, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden kayısıyı da etkiledi. Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de zirai dondan etkilenen kayısı bahçeleri hakkında şu bilgileri verdi:
- "Malatya, gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu."
Üzüm ve bademler gitti
Elazığ'da başta badem, üzüm ve kayısı olmak üzere meyve ağaçları zirai dondan etkilendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşan zararın tespiti için çalışma başlattı. Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün muhtarı Hadi Fırat, köyde zirai dondan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Gece kar yağışından sonra don yaşandı. Bundan dolayı meyve ağaçları zarar gördü. Meyveler dondan karardı, çiçekler de döküldü." dedi.