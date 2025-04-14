Bütün meyveler dondu felaket çok büyük! Kayısı, üzüm, ceviz, elma hepsini unutun

Malatya'da kayısılar dondu : Zirai don, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden kayısıyı da etkiledi. Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de zirai dondan etkilenen kayısı bahçeleri hakkında şu bilgileri verdi:

- "Malatya, gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu."