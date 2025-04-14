BIST 9.434
DOLAR 38,06
EURO 43,08
ALTIN 3.924,63
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliye talepleri kabul edilmedi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu.

Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı
Foto Galeri Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de can kaybı 50 bin 983’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 50 bin 983’e yükseldi
Sivas Valiliği'nden zirai don açıklaması
Sivas Valiliği'nden zirai don açıklaması
Erbakan: Milletimiz, Milli Görüş gelmesi lazım diyor
Erbakan: Milletimiz, Milli Görüş gelmesi lazım diyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açık, OVP hedefimizin altında gerçekleşebilir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açık, OVP hedefimizin altında gerçekleşebilir
Altın fiyatları düşer mi diye bekleyenler ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez diyor ki...
Altın fiyatları düşer mi diye bekleyenler ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez diyor ki...
Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Yeni gelişme...
Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Yeni gelişme...
Trabzonspor, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' ismini verdi
Trabzonspor, Papara Park'taki bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi' ismini verdi
"Dört büyükler"in 9 aylık zararı dudak uçuklattı! En fazla zarar eden Trabzonspor oldu
"Dört büyükler"in 9 aylık zararı dudak uçuklattı! En fazla zarar eden Trabzonspor oldu
Muğla'da denize düşen kişinin cesedi bakın nerede bulundu
Muğla'da denize düşen kişinin cesedi bakın nerede bulundu
Alman basını yazdı! Trump Erdoğan'la görüştü fikri değişti
Alman basını yazdı! Trump Erdoğan'la görüştü fikri değişti
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir
Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir