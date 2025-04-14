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Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

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Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hadise, doğup büyüdüğü Belçika'da konser verdi. Hadise kendisi için özel olan 2 kişiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.

Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Esas Oğlan setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Şenol Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki Hadise'nin yurt dışı konserleri devam ediyor.

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Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Bu süreçte sarı saçlarına geri dönen ünlü şarkıcı, bu kez doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'da sahneye çıktı.

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Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Konserden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise Açıkgöz'ün duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.

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