Hadise'nin duygusal anları: Sahnede gözyaşlarını tutamadı
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Hadise, doğup büyüdüğü Belçika'da konser verdi. Hadise kendisi için özel olan 2 kişiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.
Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Esas Oğlan setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Şenol Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki Hadise'nin yurt dışı konserleri devam ediyor.
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Bu süreçte sarı saçlarına geri dönen ünlü şarkıcı, bu kez doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'da sahneye çıktı.
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Konserden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise Açıkgöz'ün duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.
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