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İSKİ duyurdu! 8 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İSKİ duyurdu! 8 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacak

Esenyurt'un bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

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