İSKİ duyurdu! 8 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacak

Esenyurt'un bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.Abone ol
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
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