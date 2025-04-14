AK Parti'den Nevruz Bayramı teklifi! 21 Mart resmi tatil mi olacak?

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi bayram olarak kutlanması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olarak kutlanması için Meclis'e kanun teklifi verdi. 21 Mart Nevruz Bayramı ilan ediliyor.

Teklif yasalaşırsa 21 Mart Nevruz Bayramı olarak kutlanacak.

ERDOĞAN: BAYRAM İLAN ETMEYE VAR MISINIZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart günü yaptığı konuşmada, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?" demişti.

Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır." ifadelerini kullanmıştı.

NEVRUZ NEDİR?

Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen, farklı kültürler tarafından yüzyıllardır kutlanan geleneksel bir bayramdır.

Birçok toplum için yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Nevruz, tarih boyunca çeşitli ritüellerle kutlanır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23 Şubat 2010'da aldığı kararla 21 Mart’ı Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan etmiştir.