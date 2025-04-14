Proje okullardaki öğretmenlere ne oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sinirlendi

Liselerde yaşanan eylemler gündeme otururken, MEB'den flaş açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ezbere cehalet dolu ifadelerle yüzbinlerce rakamlar ifade edilen saçma sapan cümleler var. Böyle saçmalık olmaz' deyip asıl rakamları verdi.

Anadolu Liseleri başta olmak üzere proje liselerdeki öğretmen eylemleri sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar geldi. Öğretmenlerin açığa alındığına ilişkin iddialara çok kızan Yusuf Tekin, "saçma sapan cümleler var. Böyle saçmalık olmaz" dedi.

Yusuf Tekin basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:



-Proje okullarla ilgili henüz performans değerlendirmesi yapmadımız için yönetmeliğin uygulanmasını 1 yıl erteledik. Bu yıl Ocak ayı başında takvimimizi ilan ettik. Burda çalışan öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından yer takvimini erken başlattık.

Böyle saçmalık olmaz...

-Ezbere cehalet dolu ifadelerle yüzbinlerce rakamdan söz edilen saçma sapan cümleler var. Ahlakiliği, doğruluğu tutarsız. Böyle saçmalık olmaz. Nerden öğrendiniz, 180 bin 200 bin rakamından bahsediyorlar.

6 bin öğretmenin süresi uzatılmadı

-38 bin tane arkadaşımızın görev süresi doldu. Bunların yüzde 80'ninin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı.

-Bu ülkenin bu bayrağın altındaki her okul öğretmenlerimiz açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi.

Öğretmenler üzerinden manipülasyon...

-Bir partinin genel başkanı çıkıp "ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz ya... Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığıyız.

-Demek ki genel başkan "biz bu okulları arka bahçemiz olarak kullanmaya çalışıyorduk ama siz şimdi bizim elimizden alıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Siyasetçileri duyarlı, tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum. Öğretmen üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek davranışlara girmesinler.