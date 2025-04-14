BIST 9.457
DOLAR 38,06
EURO 43,10
ALTIN 3.928,36
EĞİTİM

Proje okullardaki öğretmenlere ne oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sinirlendi

Liselerde yaşanan eylemler gündeme otururken, MEB'den flaş açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ezbere cehalet dolu ifadelerle yüzbinlerce rakamlar ifade edilen saçma sapan cümleler var. Böyle saçmalık olmaz' deyip asıl rakamları verdi.

Anadolu Liseleri başta olmak üzere proje liselerdeki öğretmen eylemleri sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar geldi. Öğretmenlerin açığa alındığına ilişkin iddialara çok kızan Yusuf Tekin, "saçma sapan cümleler var. Böyle saçmalık olmaz" dedi. 

Yusuf Tekin basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

-Proje okullarla ilgili henüz performans değerlendirmesi yapmadımız için yönetmeliğin uygulanmasını 1 yıl erteledik. Bu yıl Ocak ayı başında takvimimizi ilan ettik. Burda çalışan öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından yer takvimini erken başlattık. 

Böyle saçmalık olmaz...

-Ezbere cehalet dolu ifadelerle yüzbinlerce rakamdan söz edilen saçma sapan cümleler var. Ahlakiliği, doğruluğu tutarsız. Böyle saçmalık olmaz. Nerden öğrendiniz, 180 bin 200 bin rakamından bahsediyorlar. 

6 bin öğretmenin süresi uzatılmadı

-38 bin tane arkadaşımızın görev süresi doldu. Bunların yüzde 80'ninin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı. 

-Bu ülkenin bu bayrağın altındaki her okul öğretmenlerimiz açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi. 

Öğretmenler üzerinden manipülasyon...

-Bir partinin genel başkanı çıkıp "ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz ya... Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığıyız. 

-Demek ki genel başkan "biz bu okulları arka bahçemiz olarak kullanmaya çalışıyorduk ama siz şimdi bizim elimizden alıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Siyasetçileri duyarlı, tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum. Öğretmen üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek davranışlara girmesinler. 

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz... İstanbul Valiliğinden "bazı öğretmenlerin açığa alındığı" iddialarına ilişkin açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...
Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı
Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı
Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Burak Yılmaz 'Fenerbahçe' sözlerini duyunca çıldırdı: "Nasıl konuşuyorsun lan sen!"
Burak Yılmaz 'Fenerbahçe' sözlerini duyunca çıldırdı: "Nasıl konuşuyorsun lan sen!"
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Müsilaj kabusu geri döndü! Balıkçılar isyanda: balık avlayamıyoruz
Müsilaj kabusu geri döndü! Balıkçılar isyanda: balık avlayamıyoruz
Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan sözleri mi?
Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan sözleri mi?
Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi
Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi
Eyüpsultan'da fenomen Danla Biliç'in darbedildiği anlar kamerada
Eyüpsultan'da fenomen Danla Biliç'in darbedildiği anlar kamerada
Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Hasan Arat'a yumruk atıldı