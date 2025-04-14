Burak Yılmaz 'Fenerbahçe' sözlerini duyunca çıldırdı: "Nasıl konuşuyorsun lan sen!"

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz, takım otobüsüne binmek üzereyken bir taraftar "Fenerbahçe'ye her seferinde yatıyorsunuz" dedi. Bunu duyan Burak Yılmaz adeta çılgına döndü. Burak Yılmaz, taraftara "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan" diyerek tepki gösterdi. İşte Burak Yılmaz'ın çok öfkelendiği anlar...

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Lacivert beyazlılar, ev sahibi takımın 61. dakikada Hosseini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 76'da Cardoso'nun golüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa kafilesi yenilgiyle ayrıldığı Kayseri'de bir de tatsız olay yaşadı.

Lacivert beyazlı futbolcular ve teknik heyet takım otobüsüne binerken bir taraftarın Fenerbahçe maçıyla ilgili imalı bir laf atması Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz'ı çıldırttı.

'Fenerbahçe'ye hep yatıyorsunuz' diyen taraftara bağıran Burak Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çevresinde bulunanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi ve takım otobüsüne bindi.