BIST 9.479
DOLAR 38,04
EURO 43,31
ALTIN 3.941,47
SPOR

Burak Yılmaz 'Fenerbahçe' sözlerini duyunca çıldırdı: "Nasıl konuşuyorsun lan sen!"

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz, takım otobüsüne binmek üzereyken bir taraftar "Fenerbahçe'ye her seferinde yatıyorsunuz" dedi. Bunu duyan Burak Yılmaz adeta çılgına döndü. Burak Yılmaz, taraftara "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan" diyerek tepki gösterdi. İşte Burak Yılmaz'ın çok öfkelendiği anlar...

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Lacivert beyazlılar, ev sahibi takımın 61. dakikada Hosseini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 76'da Cardoso'nun golüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa kafilesi yenilgiyle ayrıldığı Kayseri'de bir de tatsız olay yaşadı.

Lacivert beyazlı futbolcular ve teknik heyet takım otobüsüne binerken bir taraftarın Fenerbahçe maçıyla ilgili imalı bir laf atması Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz'ı çıldırttı.

'Fenerbahçe'ye hep yatıyorsunuz' diyen taraftara bağıran Burak Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çevresinde bulunanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi ve takım otobüsüne bindi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Müsilaj kabusu geri döndü! Balıkçılar isyanda: balık avlayamıyoruz
Müsilaj kabusu geri döndü! Balıkçılar isyanda: balık avlayamıyoruz
Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan sözleri mi?
Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan sözleri mi?
Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi
Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi
Eyüpsultan'da fenomen Danla Biliç'in darbedildiği anlar kamerada
Eyüpsultan'da fenomen Danla Biliç'in darbedildiği anlar kamerada
Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"
Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"
YKS adaylarına uzmanlardan altın değerinde öneriler
YKS adaylarına uzmanlardan altın değerinde öneriler
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası
Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası