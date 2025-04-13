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MEDYA

Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi

Gazeteci Zafer Şahin, seçim öncesi “konser verdirmeyecekler” diyen ancak sonrasında konserlerinde siyasi mesajlar veren Hayko Cepkin’i ikiyüzlülükle suçladı. Cepkin’in konser sırasında yaptığı “Zıplamakla olmuyor, fazlasını yapmak lazım” sözlerine atıfta bulunan Şahin, sanatçının siyasi parti yanlısı gibi hareket ettiğini belirterek sert eleştiriler yöneltti.

Gazeteci Zafer Şahin seçimden önce “Konser vermemiz engelleniyor. Bana bir daha konser verdirmezler” diyen ancak seçimden sonra konser konser provokatörlük yapan Hayko Cepkin'i eleştirdi.

Hayko Cepkin dün verdiği konser sırasında seyircilerden gelen slogana "Zıplamakla olmuyor fazlasını yapmak lazım" cevabını verdi. Hayko Cepkin konser sırasında yaptığı konuşmada, "Zıplamakla olmuyor, fazlasını yapmak gerek. Bir şey söylerken bizim çekincemiz yok. Bunu da herkes bilsin. Burada kameraya çekiyorsunuz, yayınlanacak. Bizim hiç bir şeyden geri vitesimiz hayat boyu olmadı. Çünkü biz kimsenin çorbasına kaşık atmış insanlar değiliz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin Hayko Cepkin'in ikiyüzlü tavrını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Bir kere ona şunu sormak lazım: hani sen seçimden sonra sana konser verdirmeyeceklerdi. Sen tam gaz siyaset yapmaya devam ediyorsun. Kitle de müsait 'Zıplayın' diyor. Onlar da zıplayın diyor. 
sen sanatçıyım diyeceksin bir siyasi partinin yan kolu gibi çalışacaksın. Buradan malı götüreceksin ama milleti de böyle provoke edeceksin.

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