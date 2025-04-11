Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihinde bir ilk: Otonom kurtarma manevrası

Bayraktar TB2, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştiren ilk SİHA oldu. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TB2'nin bu başarısı, Endonezya basını tarafından da övgüyle karşılandı ve "dünyanın en başarılı SİHA'sı" olarak nitelendirildi.

Dünyanın en çok ülkeye ihraç edilen SİHA'sı Bayraktar TB2 dünyada bir ilke daha imza attı. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası testlerinden de başarıyla sonuç aldı.

Geçen yıl 31 Mayıs'ta otonom fıçı tonosu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla yaparak dünya havacılık tarihine geçti. Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve normal uçuşuna geri döndü.

Bugüne kadar hiçbir SİHA tarafından gerçekleştirilemeyen bu manevra Bayraktar TB2'yi diğer insansız hava araçları karşısında bir adım daha öne çıkardı.

ENDONEZYA BASINI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bu manevrayı yapan ilk SİHA olması dünya basınında da geniş yankı buldu. Bayraktar TB2'nin test sonucunu haberleştiren Endenozya basını, Bayraktar TB2'nin dünyanın en başarılı SİHA'sı olduğunu yazdı.

Endonezyalı Indomiliter söz konusu haberinde bunun bir iddia olmadığını savaş operasyonlarındaki gerçek göstergelere dayandığını ifade etti. TB2'nin dünyada spin kurtarma manevrasını yapabilen ilk SİHA olduğunun altını çizen Indomiliter, "Test, TB2'nin uçuş sırasında kasıtlı olarak tehlikeli bir dönüş sarmalına sokulmasıyla gerçekleştirildi ve TB2, gelişmiş uçuş kontrol algoritmalarını kullanarak kontrolü yeniden ele almayı başardı. Böylelikle SİHA'nın operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıldı." dedi.

Indomiliter haberde, otonom dönüş kurtarma başarısına imza atan TB2'nin, 31 Mayıs 2024'te de otonom fıçı tonosu gerçekleştiren ilk İHA olduğunu hatırlattı.