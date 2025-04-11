Sarsıntısız bir yaşam mümkün! Doç. Dr. Ali Zırh'tan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalar

Kaslarınız size itaat etmediğinde, hayatın en basit hareketleri bile bir mücadeleye dönüşebilir… İşte Parkinson hastalarının her gün yaşadığı zorluk tam da bu. Ancak umut var! Parkinson hastalığında tıbbi tedavinin yeterli olmadığı durumlarda Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi Tedavilerine başvuruluyor. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü’ne özel, bu hastalıkla ilgili konuşan Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Ali Zırh, bu yöntemlerin hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda artırabildiğin vurguladı.

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan titreme, tutukluk ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtilerle seyreden kronik, dejeneratif ve ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olarak kendini gösteriyor. Yalnızca fiziksel etkileriyle değil, hastaların günlük yaşamlarını derinden etkileyen psikolojik yönleriyle de dikkat çeken bu hastalık, zamanla kişinin bağımsız yaşamını zorlaştırabiliyor.

İlaç tedavileri çoğu zaman başlangıç evrelerinde etkili olsa da ilerleyen dönemlerde yetersiz kalabiliyor. Ancak gelişen teknoloji ve modern tıbbın sunduğu cerrahi çözümler sayesinde, Parkinson hastaları için umutlar tükenmiyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, Dünya Parkinson Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi tedavi yöntemlerinin hastaların hayatında nasıl fark yarattığını anlattı.

DEVREYE CERRAHİ GİRİYOR

Parkinson hastalığı yalnızca titreme ile sınırlı kalmıyor; hareketlerde yavaşlama ve donukluk gibi belirtilerle de kendini gösteriyor. İlk kez 1817 yılında İngiliz hekim James Parkinson tarafından "Titrek Felç" olarak tanımlanan bu hastalık, bazı bireylerde ilaç tedavilerine yeterli yanıt vermeyebiliyor. Gün boyunca istenilen yaşam kalitesinin sürdürülemediği ya da ilaçların yan etkilerinin yaşamı olumsuz etkilediği durumlarda, Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi Tedavi gibi cerrahi yöntemler devreye giriyor. MedipolSağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Ali Zırh, bu yenilikçi uygulamaların, tıbbi tedaviden fayda görmeyen başta Parkinson olmak üzere bazı hareket bozukluklarında önemli bir alternatif sunduğunu vurguluyor.

BEYİN PİLİ TEDAVİSİYLE ZAMANI GERİ SARMAK MÜMKÜN

Beyin Pili uygulamasının, beyinde iki ince elektrot yerleştirilerek elektriksel uyarım verilmesiyle gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Zırh, bu yöntemin tıpta nöromodülasyonolarak adlandırıldığını belirtti. “Bu tedavi sayesinde beyindeki hücrelerin elektriksel aktivitesini uyarabiliyor, baskılayabiliyor ve değiştirebiliyoruz” diyen Doç. Dr. Zırh, sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde, onu hastalığın 1. ya da 2. yılına geri döndürebiliyoruz. Bu bir kür değil hastalığı ortadan kaldırmıyoruz ama bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımıyla yatakta dönebilen veya beslenebilen bir hastanın yeniden bağımsız hale gelmesi, eski sağlıklı günlerine yaklaşması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

AKILLI SES ÖTESİ TEDAVİSİYLE TİTREMEYE SON

Beyin pili dışında bir diğer önemli yöntemin de Akıllı Ses Ötesi tedavisi olduğunu belirten Doç. Dr. Zırh, bu yöntemin lazer benzeri bir yakma işlemiyle çalıştığını ifade etti. “Çok sayıda ultrason ışınını bir noktaya odaklayarak MR eşliğinde beyindeki ısı ölçümüyle kontrollü bir yakma işlemi yapıyoruz” diyen Doç. Dr. Zırh, bu yöntemin de başta titreme olmak üzere pek çok hareket bozukluğunda etkili olduğunu vurguladı.

PARKİNSON HASTALARI UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN

Parkinson hastalığının ilerleyen evrelerinde dahi çözüm yolları bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Zırh, “Tıbbi tedaviyle istenilen sonuçların alınamadığı ya da şiddetli ilaç yan etkileriyle yaşam kaliteleri artık bozulmakta olan hastalarımız, Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi tedavileriyle yaşama yeniden merhaba diyebiliyor” dedi. Bu yöntemlerin uygun hastalarda büyük fayda sağladığını belirten Doç. Dr. Zırh, Dünya Parkinson Günü’nü kutlayarak tüm hasta ve hasta yakınlarına sağlıklı ve huzurlu günler diledi.