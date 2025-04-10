Özgür Özel’den kan donduran NTV çağrısı

CHP lideri Özgür Özel, Şişli’de yaptığı konuşmada NTV önüne gitme çağrısında bulunarak dikkat çekti; Gazeteci Hadi Özışık bu sözleri “provokasyon” olarak nitelendirip, olası bir olayda sorumluluğun Özel'de olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu.

Özgür Özel, ilk durağı olan Şişli'de adeta provokasyon çağrısında bulundu. Özel, konuşmasında "NTV’yi bir ziyaret edeceğiz, olur mu? NTV’nin logosunu görmüyorsunuz değil mi? Açmıyoruz. NTV’nin logosunu binanın önüne gidip bir bakacağız bir gün bir beklesinler bizi. Bir bakacağız iyi çekiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Özgür Özel'in bu sözlerini değerlendirdi.

Özışık, Özgür Özel'in bu çağrısına "sen NTV binasının önüne gittiğinde, orada bir tane birisinin burnu kanadığında bunun hesabını nasıl vereceksin Özgür Özel? Bu nasıl bir çağrı? Bu çok korkunç bir şey" şeklinde tepki gösterdi.

Gaffar Yakınca ise Özgür Özel'in sözleri ile ilgili "Bu şu demek; gidelim televizyon kanalını basalım" şeklinde eleştiride bulundu.