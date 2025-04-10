Ahmet Miguzzi davasında bir karar çıktı mı Rezan Epözdemir açıklama

Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Davada savcı yaş tespiti isterken duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün yapıldı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürdü.

SAVCI YAŞ TESPİTİ İSTEDİ

Türkiye'nin kilitlendiği Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelenirken savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise herhangi bir hastane doğum kaydına ulaşılamadığını ifade etti. Bu nedenle her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti.