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DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

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