Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül töreninde yaptığı konuşmada, devletin siyasi gerekçelerle diploma iptal etmesini ve İBB’ye yönelik soruşturmayı eleştirerek "darbe sürecinin içindeyiz" dedi. Özel, bu süreci dünya kamuoyuna anlatacaklarını ve tek adam rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 yıl önce verilmiş diplomayı, devlet kendi verdiği bir kağıdı siyasi amaçla iptal edince hangi kağıdın garantisi kalıyor? Sonra yabancı yatırımcı bekliyorlar." dedi.

Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Özel, gazeteci Timur Soykan'a ödül takdim etmek için törene geldiğini ama Soykan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tehdit" ve "şantaj" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıktığını söyledi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması sebebiyle Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek, "Gençler, halk tarafından geri püskürtülmüş başarısız bir darbe girişimi sürecinin içinde olduğumuzu iliğimize, kemiğimize kadar hissediyoruz. Memleketin cumhurbaşkanı seçme özgürlüğüne, seçilmiş belediye başkanına, hukuk güvencesine darbe yapıyorlar. 31 yıl önce verilmiş diplomayı, devlet kendi verdiği bir kağıdı siyasi amaçla iptal edince hangi kağıdın garantisi kalıyor? Sonra yabancı yatırımcı bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Yabancı basına anlatacağız"

Özgür Özel, "Çok belli ki bu seçim bundan sonra demokrasi ile otokrasi arasında olacak. Kim varsa otokrata karşı, biz onlarla birlikte olacağız. Bu rejimi, 'Bugün onlarındı, ele geçirelim bizim olsun.' diye inşa etmeyeceğiz." diye konuştu.

Özel, ahlaki ve psikolojik üstünlük ile çoğunluk enerjisinin kendilerinde olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler bizden, biz gençlerden razıyız. İnsanlar artık sokakları, meydanları, Erdoğan'dan geri aldılar. Geri vermeye hiç niyetimiz yok. Nasıl bir ülkede darbe, bütün dünyanın konusuysa, nasıl bir ülkede hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri, bir ülkenin meselesi değil, bütün dünyanın meselesiyse bunu bütün dünyaya, dünyadaki bütün kurumlara, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya, her yere, Avrupa'da Kanarya Sevenler Derneği varsa kapısını çalabiliyorsam anlatabiliyorsam ona da. Bütün yabancı basına, Japonya'da trende basılan 13 milyon tirajlı gazetelere anlattım. Çin'e anlattım. Bütün dünyadaki yabancı basına anlatacağız. Bu gençlerin geleceğini bu tek adama karartmayacağız."

Ödül törenine, Özel'in yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, milletvekilleri, ÇGD üyeleri ve gazeteciler katıldı.