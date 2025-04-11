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YEREL

Maltepe'de halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Maltepe'de, bir halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 37 yaşındaki Cihan Yerlikaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Esenkent'te, 6 Nisan Pazar akşamı arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan Yerlikaya aniden fenalaştı.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerlikaya, ambulansla Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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